شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يديك الصحة يا فلانتينو .. بشرى وبسمة ومحمد كارتر يهنئون الزعيم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من الفنانين الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يحل اليوم الأحد الموافق 17 مايو، ونشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالزعيم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "كل سنة وانت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا بابا هلال يا من اسعدتنا سنين و سنين....يا فخر الفن المصرى و تاريخ فى السينما و المسرح والتليفزيون ميتكررش تانى...بحبك و ربنا يديك الصحة يا فالنتينو".



بشرى

وكتبت الفنانة بسمة عبر حسابها معلقة علي صورة الزعيم عادل إمام :" كل سنة وانت طيب وبخير وسعيد وقادر على اسعاد اللي حواليك #عادل_إمام"، فيما نشر المنتج محمد كارتر صورة تجمعه بالزعيم فى طفولته، معلقا عليها :" كل سنة وانت طيب يازعيم الفن وصانع الضحكة كل سنة وأنت بصحة وسلامة وعايش في سعادة زي ما اسعدت الملايين".



بسمة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

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كارتر

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلاني.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا فى الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.