شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تستعيد ذكريات الإعلانات: أخر مرة كلت فيها برجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيرين رضا ذكريات مشاركتها فى الإعلانات فى بداية مشوارها الفني، ونشرت احد إعلانات مطاعم الأكلات السريعة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :" ربما كانت آخر مرة أكلت فيها برجر .. إخراج العبقري فهمي عبد الحميد".



شيرين رضا

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وكانت الفنانة شيرين رضا، قد شاركت بصورة طريفة من الكلاسيكيات المعروفة في شهر رمضان لمسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" ولكن اضفت عليها بعض التعديلات الطريفة بما يتواكب مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث وضعت "كمامة" على صورة الشخصيات الشهيرة "بوجي وطمطم" وهنأت المصريين قائلة: "رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين".

وتشارك شيرين رضا فى مسلسل "ليه لأ" وتدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثاني من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل آخر من 15 حلقة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.

وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.