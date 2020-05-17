شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يعلن انتهاء تصوير "ونحب تاني ليه" ويوجه رسالة للعاملين بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم فهمي عن انتهاء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، مؤكدا أنه أحب كل تفاصيل العمل من الممثلين والمؤلف والإخراج و التصوير، قائلا عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"حقيقي أنا بحب المسلسل ده و مع آخر يوم أحب اشكر كل حد اشتغلت معاه من جميع الاقسام و كل الممثلين علي رأسهم ياسمين عبد العزيز أختي و صديقتي الجدعة اللي مهما اتكلمت عليها مش هوفيها حقها و الاستاذ شريف منير اللي كان ليا الشرف إني أقف قدامه و هو قيمة كبيرة جداا".



كريم فهمي

وتابع :"و كل كل الممثلين بجد انا حبيتهم جدا جدا و شكرا عمرو محمود ياسين صاحبي المؤلف الشاطر اوي اللي بيحب شغله و سبب أساسي في نجاح العمل و المخرج طبعا مصطفي فكري الشاطر اللي مريحنا نفسيا و احنا قدام الكاميرا ".

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وأضاف :"و مدير التصوير العالمي اخويا زيتون تسلم ايدك و مهندس الديكور تامر و المونتير الجامد اوي عمرو عاصم و طبعا دنيا عبد المعبود الاستايلست الجامده اوي و مهندس الصوت محمد و طبعا طبعا سينيرجي شركة الانتاج ، بجد بحب الكرو ده جدا جدا ، الكلام ده من قلبي ، شكرا ليكو كلكوا".

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.