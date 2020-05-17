شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عادل إمام تحتفل بعيد ميلاده: "أتمنى أكون مثلك..أنت الملك أحبك كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش أسرة الزعيم عادل إمام أجواء احتفالية بمناسبة عيد ميلاده الـ80، وتتولى برقيات التهنئة على الزعيم لمشاركته اللحظة السعيدة، كما يشارك ابناء وأحفاد الزعيم لحظات سعيدة تجمعهم بالزعيم بمناسبة عيد ميلاده، ومؤخرا، شاركت هالة مقبل حفيدة عادل إمام من ابنته سارة، صورة تجمع لحظات مختلفة لتواجدها مع جدها الزعيم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة تعبر عن حبها لجدها.

وعلقت حفيدة الزعيم، قائلة: " لأفضل جد في العالم كله ، للرجل الذي لم يفشل أبداً في وضع ابتسامة على وجه الجميع ، أتمنى أن أكون مثلك في يوم من الأيام أنت قدوة لي شكراً لك على إلهامي دائمًا ودعمني في كل خطوة أنت ملك عائلتنا أنا أحبك كثيرا !! Happyy birthdayy بطلي عادل إمام".



حفيدة عادل امام تحتفل بعيد ميلاد جدها

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.

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واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا في الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.