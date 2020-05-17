شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى الإرهابي المرتد:مكنتش عارف أن مشهدين فى"الاختيار" يقلبوا الدنيا كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد ظهوره في مشهدين بمسلسل "الاختيار" لفت إليه الأنظار، خاصة أنه قدم شخصية "أبو براء" التي تحمل الكثير من التعاطف، كونه أرتد عن الجماعات التكفيرية، وكان يعمل معهم مصور فيديو وتحديداً مصور استشهاد الشيخ حسان – رشدى الشامى، وراح يصحح مساره بالتعاون مع الجيش المصري .

أحمد فوزى ممثل مسرح لمدة 10 سنوات، وخريج الدفعة الأخيرة من سينما مصر للمخرج الكبير خالد جلال، جذب إليه الجمهور من خلال الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار" التي عرضت أمس، حيث تعاطف معه الكثير منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها أن يبتعد عن الخونة والمرتزقة وراح يتعاون مع المقدم أحمد منسى – أمير كرارة ، بعد شعوره بالحزن لى الشيخ حسان ، وأدلى بمعلومات عن التكفيريين الذين يتعاون معهم وروى قصة إنضمامه للجماعات الإرهابية .







وقال أحمد فوزى لـ"الخليج 365" أنه لم يكن يعلم بالنجاح الكبير الذى حققه بمجرد ظهوره في مشهدين بالمسلسل ، مشيراً إلى أنه سعيد للغاية بردود الأفعال على الدور الذى قدمه، لافتاً إلى أن المخرج خيرى سالم هو من رشحه للدور ، بعدما طلب المخرج بيتر ميمى أنه يريد ممثل له ثقل في تلك الشخصية، موضحاً إلى أن تصويره لمشهد مقتل الشيخ حسان كان مرعبا وكان يعتمد أكثر على الأحاسيس وتعبيرات الوجه والأداء الخاص بالشخصية، مشيرا إلى أنه تأثر بما يقوله الشيخ حسان وقتها وشجعه على هذا الأداء.

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وأشار فوزى أنه حتى الأن لم يستوعب كم الرسائل والاتصالات التي تلقاها بعد نجاح شخصية "أبو براء"، خاصة أنه حاول أن يكفر عن ذنبه ويرجع إلى الله ويتوب عما فعله بحق الشهداء الأبرياء من الجيش المصرى ، وهى شخصية موجودة بالفعل في أغلب الجماعات التكفيرية، حيث يوجد شباب يتمنون أن يبتعدوا عن تلك الجماعات ويرجعوا إلى الطريق الصحيح.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.