شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تستعيد ذكريات طفولتها بصورة وفيديو مع الزعيم..في عيد ميلاد عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة هنا شيحة، ذكرياتها مع الزعيم عادل إمام، خلال مرحلة طفولتها، حيث كان الزعيم صديقًا لوالدها الفنان التشكيلى أحمد شيحة، ونشرت هنا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، تعرض فيه صورة وهى تقف بجوار عادل إمام بينما كانت لاتزال طفلة.

وعلقت هنا شيحة، على الصورة بصوتها فى الفيديو، وقالت: "مع أستاذ عادل إمام.. أنكل عادل.. كان عندى تقريبًا 13 سنة فى الصورة دى.. بحبك جدًا"، فيما كتبت على الصورة "كل سنة وأنت طيب يا زعيم"، وجاء هذا بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الـ80 الذى يحل اليوم الأحد الموافق 17 مايو، حيث ولد فى ذات اليوم من العام 1940.





وكانت قد نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة عادل إمام عبر حسابها على "إنستجرام"، وفى تهنئتها له، قالت: "كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم.. يا أستاذ عادل.. يا صانع الضحكة.. كل سنة وحضرتك بألف صحة وبألف خير.. بحبك من قلبى.. كبرت أنا واخواتى واحنا عارفين أنكل عادل صديق أبى من واحنا أطفال قبل ما نعرف عادل إمام الفنان الكبير.. الإنسان الكريم اللى بياخد باله من الصغير قبل الكبير.. بحبك".

يأتى هذا فيما سبق وهنأ عدد من نجمات الفن الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذى يحل اليوم الأحد الموافق 17 مايو، حيث ولد فى ذات اليوم من العام 1940، ونشرت الفنانة روجينا صورة الزعيم عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. أثرت فى وجدان الوطن العربى منحت جمهورك البهجة ومنحك الحب.. الزعيم ظاهرة فنية وإنسانية لم ولن تتكرر"، كما هنأته دنيا سمير غانم، وقالت: "كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وخير".

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وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التى قدمها على مدار تاريخه الفنى فى السينما والدراما والمسرح.

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم "عادل إمام الأول" والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا فى الموسم الرمضانى، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.