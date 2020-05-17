عشيقان ينتحران على جذع شجرة .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:59 صباحاً - كشفت صحيفة ” الصباح ” المغربية عن وقوع حادثة انتحار عاشقين في منطقة جبل الحبيب في إقليم تطوان بدولة المغرب .
حيث تم العثور على جثتي الشاب البالغ من العمر 18 عاما والفتاة 14 عاما معلقتين في جذع شجرة .. واللذان كانت تربطهما علاقة عاطفية ويرغبان في الزواج .
إلا أن والد الفتاة وقف في وجه رغبتهما ورفض رفضا قاطعا فكرة الزواج مما دفعهما إلى الاختلاء وسط غابة ليضعا حدا لحياتهما شنقا .
وأكدت نتائج تقرير الطب الشرعي على عدم وجود شبهة جنائية وراء مقتلهما حيث أشار إلى وجود آثار حبل وزرقة حول رقبتهما .. ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا .
وأضاف أنه لم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو التعذيب .. مشيرا إلى أن الفتاة لم يتم اغتصابها وكاملة العذرية على عكس ما تم الترويج له بالمنطقة .
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