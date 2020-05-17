كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:59 صباحاً - حذّرت منظمة الصحة العالمية من القيام برش الشوارع بالمطهرات وذلك من أجل ضمن الاجراءات التي يتم اتباعها لمحاولة القضاء على فيروس كورونا .
حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن رش الشوارع بالمطهرات يزيد من المخاطر الصحية على الأشخاص وليس فعالا في القضاء على الفيروس .
وأضافت أن تلك المطهرات تفقد تأثيرها بالأوساخ والركام .. وقد تؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية فرش الكلور أو أية مواد كيميائية سامة أخرى قد يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين .
وأكدت المنظمة على أن الشوارع والأرصفة ليست خزانات للعدوى .. وأن الطريقة التي يمكن من خلالها استعمال المطهرات تكون عبر نقع قطعة قماش أو ممسحة بالمطهر .
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كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية : ” رش الشوارع بالمطهرات لا يقضي على فيروس كورونا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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