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كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:59 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تكشف تعرض جامع الفاروق بحي محنية بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية إلى أعمال سرقة وتخريب من قبل مجهولين .
ويظهر في الصور حجم الضرر الذي تعرض له جامع الفاروق على يد هؤلاء المجهولين الذين استغلوا فترة إيقاف الصلوات بالمساجد والجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
حيث توضح الصور بعض محتويات الجامع من بينها مصاحف القرآن الكريم ملقاة على الأرض .. كما تمت سرقة أجهزة التكييف الخاصة به .
وباشرت الأجهزة الأمنية الموقع وبدأت تحقيقاتها وتحرياتها للتوصل للمتورطين في أعمال التخريب .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. تعرض مسجد للتخريب والسرقة من قبل مجهولين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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