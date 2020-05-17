شاهد .. تعرض مسجد للتخريب والسرقة من قبل مجهولين في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 11:59 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تكشف تعرض جامع الفاروق بحي محنية بمحافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية إلى أعمال سرقة وتخريب من قبل مجهولين .

ويظهر في الصور حجم الضرر الذي تعرض له جامع الفاروق على يد هؤلاء المجهولين الذين استغلوا فترة إيقاف الصلوات بالمساجد والجوامع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

حيث توضح الصور بعض محتويات الجامع من بينها مصاحف القرآن الكريم ملقاة على الأرض .. كما تمت سرقة أجهزة التكييف الخاصة به .

وباشرت الأجهزة الأمنية الموقع وبدأت تحقيقاتها وتحرياتها للتوصل للمتورطين في أعمال التخريب .

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