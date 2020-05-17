ميلودي جاردو تقاوم "عزل فيروس كورونا" بـ"أوركسترا رقمية"

الأحد 17 مايو 2020

دعت مغنية الجاز الأمريكية ميلودي جاردو، الموسيقيين في أنحاء العالم إلى عزف مقطوعات موسيقية من ألبومها الجديد على الإنترنت، للتغلب على العزلة والضغوط المالية الناجمة عن قيود فيروس كورونا.



وكانت جاردو، التي تقيم حاليا في شقتها بباريس، تتأهب لتسجيل جزء من ألبومها الجديد مع أوركسترا لندن السيمفونية قبل تطبيق إجراءات العزل العام في أوروبا، وأشارت جاردو إلى الأسباب التي دفعتها لإطلاق تلك الدعوة.

وقالت جاردو: "هناك الآن صمت مطبق في كل أنواع الفن، في الرقص والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والمتاحف والثقافة، كل هذه القطاعات تعاني من الأزمة".

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وأضافت: "للأسف ألغي التسجيل، وكانت بداية هذا الأمر مخيفة للغاية، لكن ما أن بدأ الفزع والخوف يتبددان قليلا حتى تحولت إلى لحظة للتأمل، نبدأ فيها التفكير فيما يمكننا القيام به معا".

وتريد المغنية الأمريكية الاستعانة بعازفي أوركسترا من جميع أنحاء العالم، سواء على آلات وترية أو آلات نفخ أو آلة الهارب، للمشاركة في أغنيتها الجديدة "فروم باريس وذ لاف" (من باريس مع الحب).

وسيقوم المنتجون بجمع القطع الموسيقية ضمن ما أطلقت عليه جاردو "أوركسترا عالمية رقمية".

وسيحصل الموسيقيون المختارون على أجور وستذهب العائدات إلى منظمات خيرية يستفيد منها العاملون في القطاع الصحي.