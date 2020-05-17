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شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا تفوز بمسابقة "يوروفيجن" البديلة للأغنية الأوروبية والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
فازت ليتوانيا بنهائي النسخة البديلة الألمانية لمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية بعد حصول أغنية البوب "أون فاير" لفرقة الراب الليتوانية "ذي روب" على المركز الأول.
وأعلنت باربرا شونيبيرغر، مقدمة الحفل، مساء أمس، ما يسمى الفائز بالقلوب وفقا للرؤية الألمانية فى هذه النسخة الألمانية البديلة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مصورة مقاعد قاعة دار اوركسترا إلبه فى هامبورغ وهي خالية من الحضور .
وبعد النهائي، الذي تم رفض إقامته في روتردام بسبب فيروس كورونا، فقد تدبرت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إقامة مسابقة بديلة وبثتها مساء أمس.
وبدلا من تقدم 26 دولة للمسابقة كما هي العادة تقدمت عشر دول فقط تم اختيارها من بين أربعين مساهمة نجحت في الدخول إلى دور نصف النهائي وتقدمت ليتوانيا على الدول التسع الأخرى، والتي كانت من بينها أيسلند والدنمارك.
أدى المغني الألماني بن دوليك (23 عاما) أغنيته "فاولينت ثينج" خارج نطاق المسابقة.
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