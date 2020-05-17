إياد نصار يرفض تشبيهه بـ"المسيح الدجال" بمسلسل "النهاية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مشهد ظهور النجم الأردني أياد نصار في الحلقة الـ 23 من مسلسل "النهاية" جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثيرون في أنه يجسد شخصية المسيح الدجال بسبب ظهوره بعين واحدة.

ومن ناحيته، نفى إياد نصار تجسيده لشخصية المسيح الدجال، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يلعبها وهي رجل بعين واحدة، مقصود بها الأشخاص أصحاب الاتجاه الواحد في التفكير، وطقوسهم التي يعتقدون من خلالها أنهم على حق.

ورفض إياد خلال تصريحاته لمواقع مصرية محلية تشبيه شخصيته بالمسلسل بالمسيح الدجال، موضحًا سبب رفضه بأنه لا يحب التأويل الخاطئ، حيث إن الشخصية تقصد أصحاب الرؤية الواحدة باتجاه واحد، وليس شيئًا آخر.

واعتبر النجم الأردني ظهوره كضيف شرف في مسلسلي "الاختيار" و"النهاية"، بمثابة مساندة لزملائه وأصدقائه، وأنه سعيد بهذا الأمر، قائلاً: "لسنا في منافسة كأندية كرة القدم، نحن ممثلون".

ووصف إياد مسلسل النهاية، بالجديد في شكله، وأنه نوع من أنواع الدعم والتوازن، ليس جديدًا في الصناعة، مضيفا أن مسلسل "الاختيار" مشروع وطني ومهم.

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وتصدر اسم النجم الأردني إياد نصار، قائمة الترند على محرك البحث على "غوغل"، بعد ظهوره في مسلسل النهاية، وذلك بسبب الظهور الغريب الذي أوحى للبعض بأنه يجسد شخصية المسيخ الدجال، وهو ما نفاه إياد نصار.

وكانت الحلقة الـ 23 من مسلسل النهاية، قد شهدت ظهور الفنان إياد نصار بعين واحدة، كما شهدت استكمال المهندس زين الذي يقوم بدوره يوسف الشريف، قراءة الكتيب الذي تركه له سميح أرسلان الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، وذلك قبل مقتله.

يذكر أن مسلسل "النهاية" من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.