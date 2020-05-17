أسامة الشيخ: منعي للحجاب في ماسبيرو عنصري.. وزرت إسرائيل بسبب ابنتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري السابق أسامة الشيخ إن وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني تمثل لغزًا كبيرًا لأنها سقطت من نفس البناية التي شهدت حالات مماثلة كثيرة، مؤكدًا أنه فور علمه بالخبر تواصل مع شخص ما من داخل المطبخ السياسي للتأكد من تورطه في هذه الجريمة.

وقال الشيخ في لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "وصلني اتصال هاتفي بوفاة سعاد حسني، وعلى الفور جاء شخص ما في ذهني فاتصلت به وأخبرته بشكوكي ولكنه أكد لي عدم تورطه في هذه الجريمة وأنه لا يعرف عنها شيئًا".

وأضاف أن سعاد حسني من أفضل الممثلات العربيات في التاريخ، ولكن إحباطها في الفترة الأخيرة وتورطها في إشاعة ونشر مذاكرتها قد يكون هو سبب مقتلها.

وعن إهداره مبلغ 20 مليون جنيه في التلفزيون المصري، قال أسامة الشيخ: "أنا لا أجامل أي شخص طوال رئاستي للتلفزيون، والمحكمة برأتني من هذه التهمة تمامًا وكنت أدير التلفزيون بحسم، ولذلك منعت الحجاب فلا يجوز أن تظهر كل مذيعة بشكل مختلف، فمذيعات ماسبيروا محتشمات ولسن في حاجة لحجاب، وأعلم أنه قرار عنصري".

ومن جانب آخر أوضح الشيخ أن أفضل مقدم برامج على التلفزيون المصري كان الإعلامي محمود سعد، لافتا إلى أنه في حالة تقسيم الإعلاميين إلى فئات فسيقول إن تامر أمين الأفضل من أبناء التلفزيون المصري، ووائل الابراشي كصحفي استقصائي، ولكن محمود سعد أكثر إعلامي يحظى بقبول الجماهير.

ونفى أسامة الشيخ، المعلومات التي تدعي اكتشافه للصحفي الكبير ابراهيم عيسى، مضيفًا: "أنا لم أكتشفه، هو ظهر قبل الثورة، وكان ضمن مجموعة أنا راهنت على نجوميتهم في الصحافة، ولكن للأسف لم يسِر على الخط".

وعن فترة سجنه كشف أسامة الشيخ عن أن أول وجوه قابلها في السجن، وهم ثلاثة من قيادات الإخوان المحبوسين وقتها، قائلا: "أول ليلة في السجن صحيت الصبح وجدت في وجهي ثلاثة كانوا لسه مخرجوش منهم خيرت الشاطر".

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وأضاف الشيخ: "الشاطر قال لي أنت اللي عملت مسلسل الجماعة؟ قلت له مش أنا، مؤلفه وحيد حامد والمخرج شخص آخر وأنا أذعته، فقالي طب اشرب"، نافيًا شائعة تعرضه للضرب داخل السجن.

وأكد أنه فور خروجه من السجن وذهابه لمنزله وجد الكثير من الناس أمام منزله وفي داخل البيت، مفيدًا بأن أول زيارة عمل له كانت من المهندس أحمد بهجت وجاء لزيارته لمطالبته بالعمل معه في قناة "دريم".

وتحدث الشيخ، عن زيارة إسرائيل مؤكدًا أنها كانت لسبب إنساني وهو زيارة ابنته التي كانت تمثل مصر دبلوماسيًا في رام الله لمدة عامين ونصف، قائلا: "زرت ابنتي أنا ووالدتها وزيارتي تمت عن طريق أجهزة الأمن المصرية".

وأكد الشيخ، أنه يرفض التطبيع حتى يسترد الفلسطينيون حقوقهم على أراضيهم وتعود القدس عاصمة لفلسطين.

كما عبر رئيس اتحاد التلفزيون المصري السابق، عن ندمه لرئاسة قناة "النهار" قائلا: "ندمت على رئاسة قناة النهار لأنني كنت متعاقدًا لأكون رئيس القناة ولم أمارس مهام منصبي لأنها تدار من وكالة إعلانية وأصحابها، وعمليًا كنت مدير تشغيل فقط".