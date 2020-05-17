إيهاب توفيق يغضب مبكرا.. ويعتدي على جار فيفي عبده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط المطرب المصري إيهاب توفيق ضحية ببرنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

بدأ الذهول مبكرًا على ملامح توفيق حين حاول الدخول لفيلا فيفي عبده فوجد رجل الأمن يطلب منه المرور من الباب المخصص عدة مرات لأن اللمبة مضيئة، فغضب المطرب منه وقرر الدخول مباشرة لبيت فيفي دون سماع كلامه.

وحين دخل الفنان منزل فيفي جلس وتبادل معها أطراف الحديث وظل يغني "الأيام الحلوة"، وقامت فيفي بالرقص معه "سلو" على نغمات أغنيته.

وظهرت الخادمة الممسوسة "العفريت" وسقطت عليه فجأة بالمشروبات التي تحملها وسارع إيهاب لإنقاذها فنهضت وهي تردد "بحبه" وأمسكت يده وقالت له "غنيلي"، فنصحته فيفي بأن يغني لها "بحبك يا أسمراني" وظلت ترقص على نغمات الأغنية.

وبينما الوضع كذلك حدث طرقات متتالية على باب فيلا فيفي بشكل مخيف فدخلت خادمة الجيران الأجنبية تقول لها إن امتحان الكلب غدًا وحدثت مشادة بينها وبين فيفي.

فأمسكها إيهاب توفيق بقوة وطردها خارج المنزل وهو يقول "اطلعي برة" وانهارت فيفي بالبكاء وهي تردد "اتخرب بيتي" وهنا طرق الباب بقوة ودخل رجل ضخم الجثة وعريض المنكبين يقول: "مين زعل الخادمة بتاعتي".

فطلب منه إيهاب بأن يغادر واشتبك معه بعنف وأسقطه أرضا وأمسك بملابسه وأجبره على الخروج من المنزل مثل خادمته.

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بعدها ظلت فيفي تصرخ وتردد "بيتي اتخرب" وسقطت فاقدة الوعي فطلب إيهاب المياه لإفاقتها، وهنا أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة فاكتشف توفيق أنه سقط في مقلب فيفي وأبدى استغرابه مما حدث به وقال لها: "تعملي فيا مقلب".

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

لكن تم توجيه اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء.

واستضاف البرنامج خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من المطربين، مثل أحمد فهمي، وسعد الصغير، ومحمود الليثي، وأحمد شيبة، إضافة إلى أوكا وأورتيجا وغيرهم.

على الجانب الآخر طرح الفنان إيهاب توفيق دعاء دينيا، بمناسبة شهر رمضان، بعنوان "يا ربي"، عبر موقع "يوتيوب".

الدعاء من كلمات أحمد عبد الله وألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عبد العزيز، وتقول كلماته "ياربي يالله، ياعزيز ياجبار ياعالم الأسرار لآجل النبي المختار، أرزقنا جناتك، ياربي يا الله، إرزقنا لو عاصيين يرحمنا لو قاسيين، ياحبيبي يا الله، دايما علينا حليم ".