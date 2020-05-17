‏المودل العراقية غزوة تتعرض للسخرية بسبب مكياجها وعمليات التجميل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي النار على مودل عراقية تدعى "غزوة"، وسط موجة سخرية واسعة، بسبب نشرها صورة أظهرت تغييرا ملحوظا في ملامحها بعد استخدام مكياج ثقيل، حتى بدا شكلها غريبا.

ونقلت إحدى الصفحات المتخصصة بأخبار المشاهير على موقع تويتر صورة المودل العراقية غزوة، من حسابها الشخصي بموقع "سناب شات"، وبدت في الصورة كأنها رسمة كرتونية وليست صورة لشخص حقيقي، حيث طغت المستحضرات المستخدمة في التجميل على كافة ملامج وجهها، فأضرت بها، بحسب المتابعين.

وأضاف آخرون أن عزوة قد دمرت وجهها أيضا بعمليات النفخ المبالغة، فصارت أقرب للعبة فيلم الرعب "تشاكي" الشريرة، بينما أشار البعض إلى أن المودل العراقية لا تمت للأنوثة بصلة.

وربط متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بين سخريتهم من المودل العراقية وبين اسمها، وعلّق بعضهم قائلاً: "الدكتور سوى بوجهها غزوة"، و"هذي مو غزوة هذي حرب عالمية ثالثة"، و"اسمها غزوة.. وتم إطلاق الاسم عليها بعد معركة التجميل بالوجه".

بينما عاتب فريق آخر على المودل العراقية تشويهها لوجهها بقولهم: "‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله يارب رحمتك راضية عن نفسها كذا"، و"هو بقى ملامح عشان نسخر منها"، و"بعدين يقولون هذي خلقة ربك! لا حبايبي هذا لعبك انت"، و"خلق الله حسن والله ما فيه مثل الشكل الطبيعي مهما تناظرين فيه ما تملين عكس التجميل ممل ومنفر بعد".

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وردت المودل العراقية غزوة على الساخرين من وجهها بأنها معجبة بهذا الشكل وتعتبره نجاحا لها، ما أثار حفيظة فريق جديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم قائلاً: "أوفر مره تجميلها!!!! والمشكلة أنها تشوفه ناجح، تجميلك فاشل عزيزتي".

وقال آخرون: "اللي يعرفون بعمليات التجمل الحين هذي مسويه عملية تجميل ولا من الله جذي ؟"، و"معليش اللي يقولو مسکینة وما مسکینة محد جبر أحد على التحميل ومعروف تغيير خلقه الله دا حرام وعدم رضی باللي ربي كتبه للواحد فتستاهل اذا الناس قالت عليها شي.. انتي دخلتي في الأشياء دي اتحملي كلام الناس".

وتهتم فئة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشال ميديا بالبحث عن صور المشاهير قبل وبعد عمليات التجميل، حيث كان قد تداول البعض منذ أيام صورا للفاشينيستا السعودية مودل روز قبل وبعد عملية التجميل.

وبدت الصور المتداولة لروز قديمة، وذلك قبل قيامها بعمليات التجميل وظهرت بشكل مختلف عن شكلها في الوقت الحالي، ما تفاعل الكثير من المتابعين على تلك الصورة وكثرت الأسئلة حول كيفية تغيير روز شكلها بدرجة كبيرة؟ وما عدد العمليات التي قامت بها؟ .