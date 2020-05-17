أنباء عن إستئناف تصوير فيلم The Matrix 4 في برلين يوليو المقبل

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"الخليج 365" من بيروت: تنوي شركتي Warner Bros و Village Roadshow، إستئناف تصوير الجزء الرابع من سلسلة The Matrix، في برلين أوائل شهر يوليو المقبل وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "deadline".

وكان تصوير الجزء الربع من السلسلة قد بدأ في فبراير الماضي ببرلين،ولكن تم إيقاف الإنتاج بسبب إنتشار فيروس كورونا، ومحاولة السيطرة عليه.

ورصدت عدسات البباراتزي الثنائي الشهير "نيو وترينيتي"، وهما يقودان دراجة نارية، بالإضافة لمشاهد قفز الممثل العالمي "كيانو ريفز" من أحدى البنايات العملاقة وهو يرتدي معطفه الذي إشتهر به في الأجزاء السابقة، وفي لقطة أخرى ظهر "نيو" ملتحياً في شوارع سان فرانسيسكو وهو يرتدي ملابس عادية، وخارج إطار المصفوفة والشكل المعتاد الذي ظهر عليه في الأجزاء السابقة.

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ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحيى عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافلاً بأفلام ريفز.

وانتهى الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة والذي عرض قبل 17 عاماً، بالحرب الكبرى التي خاضها البشر ضد الآلات ونجح "ريفز" الذي يجسد شخصية نيو في حسمها بعد تمكنه من التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقي في وقف تدفق الآلات على عالم البشر.