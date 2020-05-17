شكرا لقرائتكم خبر عن بشورت وطاقية.. اعرف مين ده من مشاهير عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفظ الصورة دائمًا بصفتها الأهم كونها مخزن للذكريات، حيث تكون أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمن، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى حياته، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

ولكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصورالشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

بدوره، شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره بصورة من طفولته عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، والتى يظهر فيها بملابس صيفية حيث يرتدى شورت وقبعة لتحميه من الشمس، وكتب فى تعليقه على الصورة، "وأنا بالشورت فعليًا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، علقت النجمة سوسن بدر "ايه السيقان القمر دى".

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ويشار إلى أنه فى نهاية أبريل الماضى، كان قد احتفل المخرج والمنتج مجدى الهوارى، بفيلم الناظر، حيث نشر صورة لأبطال العمل علاء ولى الدين أحمد حلمى وبسمة وهشام سليم وحسن حسنى والمخرج شريف عرفة والمؤلف أحمد عبد الله، والفنيين بالفيلم، وعلق عليها "واخيراً لقيت النسخة الأصلية من الصورة ديه زى النهارده من 20 سنة".

الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلق نفس نجاح الناظر، وتوفى ابان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى .

الجمهور مازال يحب الشخصيات الـ 3 الأساسية التى قدمها علاء ولى الدين وهى الأب والأم والابن، والإتقان الذى أدى به الأدوار الـ 3، وأيضا ظهور شخصية اللمبى التى لاقت نجاحات بعد ذلك، وانطلاقة النجم أحمد حلمى.