شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم الأنيمشن scoob بعد طرحه بـ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم الأنيمشن الجديد Scoob على تقييم وصل إلى 54%، ممن قبل 71 ناقد على موقع Rotten Tomatoes، ويعد هذا التقييم ضعيف لما كان متوقع للعمل الجديد، الذى طرح منذ ساعات على منصات البث المختلفة، حيث وصل يأمس 15 مايو ، وذلك نفس موعد طرحه بـ دور العرض، بدلا من تأجيله، مقابل 19.99 دولار، فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفى باقى دورالعالم مقابل 24.99 دولارأمريكى، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، التى قررت طرحه على منصات البث بسبب فيروس كورونا، وإغلاق دور العرض.



Scoob





وقالت آن سارنوف، الرئيس التنفيذى لشركة Warner Bros "فى حين أننا جميعًا حريصون على عرض أفلامنا مرة أخرى فى المسارح، فإننا ننتقل فى أوقات جديدة غير مسبوقة تتطلب التفكير الإبداعى والقدرة على التكيف فى كيفية توزيع المحتوى الخاص بنا، نحن نعلم أن المعجبين حريصون على مشاهدة فيلم " Scoob " ويسعدنا أن نتمكن من تقديم هذا الفيلم الرائع للعائلات للاستمتاع به أثناء تواجدهم في المنزل معًا".

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ويدور فيلم الأنيمشن الجديد حول أول مغامرة لـ Scooby-Doo بالكامل، والتى تكشف كيف أصبح هو وصديقه المفضل Shaggy اثنين من أكثر منتهكى الجريمة المحبوبة فى العالم، حيث تعيدنا قصة الفيلم إلى حيث بدأ كل شيء، عندما التقى كل من سكوبى وشاجى، وتعاونهم مع دافنى وفيلما وفريد لإطلاق Mystery Incorporated.

فيلم Scoob من إخراج تونى سيرفونى، وتأليف كيلى فريمون كريج، ومات ليبرمان، ومن بطولة أصوات مارك والبرج، زاك إيفرون، أماندا سيفرد، مكينا جريس، جيسون إسحاق، جينا رودريجيز، ويل فورتى، كيرسى كليمونس، فرانك ويلكر، كين جيونج، ايان ارميتاج، تريسى مورجان، أريانا جرينبلات، بيرس جانيون.

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros.، عودة سلسلة Animaniacs للرسوم المتحركة أخيراً، حيث أعلن عن عودتها فى شهر يناير من عام 2018، كانت أعلنت شبكة Hulu أن Yakko و Wakko و Dot والعديد من النجوم المشاركين سيعودون لموسمين جديدين، على أن تصل أول حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة يوم 14 سبتمبر من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered".



