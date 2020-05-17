تراند اليوم : "سيف الرحمن" يصور حبيبة "دي كابريو" عارية على السرير



نشرت عارضة الأزياء العالمية روكسي هورنر الحبيبة السابقة للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، جلسة تصوير عارية على سريرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "روكسي" عارية تماماً وهي تستلقي على سريرها، محاولةً إخفاء المناطق الحساسة من جسدها.

وبحسب تعليقها على الصورة يتبيّن أن المصوّر العربي رعد سيف الرحمن، والتي إلتقطها لها عبر إحدى التطبيقات بسبب إجراءات الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلّق رعد على الصور بالقول:"روكسي هورنر هي أحد الأشخاص المفضلين لدي من الذين تعاملت معهم".

وتابع :"وبصرف النظر عن كونها عارضة رائعة فإنها تمنح كل وقتها وجهدها من أجل جلسات التصوير وأدركت هذا من خلال جلسة تصوير FaceTime لقد أمضينا 3 ساعات من الجلوس على السرير واتخاذ الوضعيات المختلفة".