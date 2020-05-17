بالصور .. خطة عبد المغني وطاهرة لطرد غادة عبد الرازق

عقب اكتشاف محمود عبد المغني "نعيم" تجسس "غادة عبد الرازق "سلطانة" ومحمود البزاوي "حمدي" عليه ودخولهما الفيلا التي تحتوي على أوراق تثبت تجارتهم في الأعضاء البشرية وأجهزة تساعد في التنقيب عن الآثار قرر أن يتخلص من "سلطانة" وطردها من حارة المعز.
وخلال الحلقة يعترف محمد شاهين"شمس" بحبه الجنوني لـ مي الغيطي "ورد" رغم اكتشافه بأنها تساعد "سلطانة".
المعز بناء علي توجيه من طاهرو "سيدرا" شقيقه محمود عبد المغني "نعيم" عن طريق "خزاعة" الذي سلم ١٠ آلاف جنيها لوالدته "كاريتا" لتنفيذ مخطط ضرب وطرد "سلطانة" بمساعدة سيدات فتوات يطلق عليهن "صبايا الخير" .
واختتمت الحلقة الـ ٢٣ بذهاب "كاريتا" والدة محمد لطفي"خزاعة" بصحبة عدد من السيدات لضرب وطرد "سلطانة" غادة عبد الرازق وطردها من شارع
ويعد مسلسل "سلطانة المعز" تجسيد مصغر لمصر من خلال شارع المعز أحد أعرق شوارع مصر القديمة والذي يضم مختلف الطوائف من أبناء مصر الخيرين والمتمثل في رموز مثل
"سلطانة المعز" تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، مدير التصوير هيثم زانيتا والمسلسل تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير .
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