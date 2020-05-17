مروة ناجى تطلق دعاءً دينياً جديداً

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية ​مروة ناجي​ دعاءً دينياً جديداً بعنوان "انا المكسورة"، من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، في شهر رمضان المبارك.

وآخر أعمال مروة فيديو كليب بعنوان "لما لقيتك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي.

وتم تصوير الكليب بالكامل في لبنان بتوقيع المخرج اللبناني فادي حداد.

من ناحية أخرى استقرت مروة ناجي خلال الأيام الماضية على أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود عبد الله، ومن ألحان محمد النادي ستضمها لألبومها القادم.

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