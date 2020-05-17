ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​محمد حماقي​ العام الماضي متابعيه صورة له تم إلتقاطها عام 2003، على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى إصداره ألبوم "خلينا نعيش"، الّذي تضمّن 10 أغنيات مميزة. بالإضافة إلى أنه نشر عبر هذه الوسائل مقطع من فيديو كليب إحدى هذه الأغنيات.

وقد اختلف كلياً لوك محمد حماقي عن اللوك الذي يعتمده اليوم.

وكان محمد حماقي، قد نفى مؤخرا شائعة إجرائه تحليل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك ليس حقيقا وأنه في المنزل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الرسائل للاطمئنان على صحته.



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كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدقوا كيف كان شكل محمد حماقي قبل 17 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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