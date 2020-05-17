إليسا: فيروس كورونا خدعة أو صراع بين الدول الكبرى

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لمظاهرات في ألمانيا يطالبون فيها بعدم تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا حيث أنهم يعتبرونه خدعة أو صراع بين الدول الكبرى.

وعبرت إليسا عن موافقتها عما يتناوله هذا الفيديو من مضمون.

وكان قد خرج الآلاف من الألمان للشوارع في عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين برفع جميع القيود، والعودة للحياة الطبيعية بالكامل.

يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التي حققت نجاحاً كبيراً وشاركتها في الفيديو كليب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي.



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