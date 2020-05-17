خاص الفن- نادين نسيب نجيم تستعد للأيام الأخيرة من تصوير ٢٠٢٠

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ لتصوير مسلسل ٢٠٢٠ ، الذي كان منتظراً عرضه خلال شهر رمضان الحالي، الاسبوع المقبل اي بعد انتهاء فترة الحجر الكلي الحالية ويتبقى لها بالتصوير حوالى ٢٠ يوما لتنتهي حسب ما علم موقع الخليج 365.

وتعمل نادين على تفاصيل هذا الدور الذي من الواضح انه سيكون مؤثرا كما اشارت الصور التي انتشرت والمعلومات رغم الظروف الصعبة الحالية للتصوير، في ظل انتشار فيروس كورونا.

٢٠٢٠ مسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي، وهو اخراج فيليب أسمر وانتاج شركة صبّاح.

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