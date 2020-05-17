تمديد تعليق منافسات التنس حتى نهاية شهر تموز

متابعة بتجــــــــرد: أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بيان عن تمديد تعليق منافساته حتى 31 تموز بسبب فيروس كورونا. وبذلك لن تقام العديد من بطولات كما كان مقرراً. وقال أندريا غاودينسي رئيس الاتحاد في بيان “بسبب استمرار حالة عدم اليقين جراء فيروس كورونا يؤسفنا الاعلان عن قرار تمديد تعليق المنافسات”.

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