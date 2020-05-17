لطيفة التونسية تكشف عن مكاسبها من فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: اعترفت النجمة التونسية لطيفة بأن العام 2020 جاء مغايرا تماما لكل توقعاتها، وقالت أنه لا يوجد شخص واحد توقع أن يمر العالم بأزمة كورونا، وأن تجبرنا جميعا على البقاء داخل المنازل، ولكنها بنفس الوقت أكدت أنها استفادت من فترة الحجر الصحي للتقرب أكثر من والدتها وشقيقتها، كما تعلمت للمرة الأولى الطبخ، رغم أنها فشلت في هذه المهمة طوال السنوات الماضية.
أضافت خلال مشاركتها في برنامج “نجوم في الحجر” المذاع على راديو NRJ Egypt، إن أحدا لم يكن متوقعا ما حدث حتى الأن في عام 2020 ورغم أنها كانت متفائلة كثيرا به، لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيام العام، إلا أنه جاء عكس توقعاتها، وهون عليها نجاح الألبوم وارتفاع نسبة الاستماع والمشاهدة لأغنياته.
وكشفت أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضائها وقت أطول مع والدتها واختها، كما أنها دخلت المطبخ واتقنت الطبخ رغم أن طول حياتها لم تكن ست بيت شاطرة أو تفضل الطبخ.
وأضافت لطيفة أنه رغم قضائها وقت أطول مع والدتها وهو ما كان بمثابة حلم بالنسبة لها، وأنها مبسوطة بذلك، لكنها أيضا مفتقدة بقية عائلتها في تونس خاصة اللمة في رمضان.
أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة أنها أيضا افتقدت جمهورها خاصة أن هذا العام لن يكون هناك مهرجانات أو حفلات، وكشفت أنها فكرت في تقديم حفلات أونلاين لكنها عادت عن فكرتها تلك، لكونها لا تستطيع افتقاد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغاني معينة، لذا سيكون أول ما ستقوم به هو أن تحيي حفلة، حتى أنها ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة لأنها مفتقدة الغناء لدرجة أنها خايفة تنزل تغني في الشارع.
يذكر أن لطيفة كانت أول فنانة تخضع لحجر صحي بإرادتها وداخل منزلها، بعد إصابتها بدور برد خافت أن يكون فيروس كورونا وينتقل منها إلى والدتها، وأكدت أنها فرضت كل الاحتياطات الصحية على العاملين داخل المنزل.
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