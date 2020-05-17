شريهان تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بفيديو من حفل زفافهما ورسالة مؤثرة

متابعة بتجــــــــرد: احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد النجم عادل إمام ال 80 بطريقة مميزة، حيث اختارت صورة من حفل زفافهما ضمن أحداث فيلمهما الشهير” خلي بالك من عقلك” وقامت بعرضها بتقنية الفيديو، ووجهت رسالة مؤثرة جدا.
ونشرت شريهان الفيديو عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليه قائلة: اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر عادل إمام.. كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك.
تابعت قائلة: شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيء وتاريخ مصري مشرف لنا.. كل سنة وأنت في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة”.
يذكر أن شريهان تمنح زميلها عادل إمام مكانة خاصة جدا، وسبق أن احتفلت بعرض الحلقة الأولى من مسلسله الجديد “فلانتينو”، واستعرضت أولا مشهدا مؤثرا من أحداث الحلقة، ثم قالت بعدها إنها غير قادرة على الانتظار وتريد أن تعبر عن إعجابها بالمسلسل وبموهبة مؤلفه أيمن بهجت قمر.
وكانت شيريهان أول من تصدى للشائعات المتكررة التي طالت زميلها الفنان عادل إمام سواء بالمرض أو الموت، وناشدت الله أن يحفظ إمام وأسرته من المرض.
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