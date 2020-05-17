إميليا كلارك: ليوناردو دي كابريو حبي الأول والأخير

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت الممثلة البريطانية إميليا كلارك، أن أول حب لها كان نجم فيلم تيتانيك ليوناردو دي كابريو، الذي كان فتى أحلامها الأول بنسبة 100%، وما زالت تحبه حتى اليوم.

وقالت كلارك (البالغة 33 عاماً) إنها لا تتصور أن أي فتاة لم تقع في حب بطل تيتانيك ولم تحسد كيت وينسليت على قصة حبه معها في الفيلم، ولم تذرف الدموع حزناً عليه بعد وفاته في الفيلم.

ولكن بطلة “صراع العروش” أشارت إلى أنها عندما التقت كابريو أول مرة لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة رغم أنه حيَّاها، وذكرت أنها شعرت وكأن كل خلية في مخها تناشدها أن تقول شيئاً، ولكن لسانها انعقد ولم تجد أي كلمة توجهها له.

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وأوضحت كلارك أنها لم تلتقِ في الحقيقة فارس الأحلام الذي يخفق له قلبها وتشاركه حياتها، ولكنها واثقة من أنها ستجده في يوم من الأيام، معربة عن أملها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في أقرب وقت ممكن.

وكانت كلارك قد شاركت في تجمع طهي جماعي افتراضي مع 12 من معجبيها تبادلوا الخبرات والنصائح على الهواء مباشرة وأعدوا أطباق حلوى متنوعة في محاولة منها لجمع الأموال لأغراض إنسانية.

يُذكر أن مجلة أسك مين قد اختارت إيمليا كلارك من بين أكثر نساء العالم جاذبية عام 2014، كما اختيرت أجمل امرأة في العالم على قيد الحياة في عام 2015.