“مسك” الإماراتي ينافس على جوائز أفلام آسيا والمحيط الهادي

متابعة بتجــــــــــرد: ينافس الفيلم الإماراتي “مسك” للمخرج حميد السويدي، على جوائز الدورة الـ14 من “أفلام آسيا والمحيط الهادي”، ويقام حفل توزيع الجوائز في نوفمبر المقبل، وتعد أحد أهم الجوائز السينمائية والأهم في المنطقة، وكان الفيلم قد فاز بجائزة “أفضل فيلم إماراتي” في مهرجان “العين السينمائي”.

جوائز “أفلام آسيا والمحيط الهادي” تأسست عام 2007 في مدينة بريسبان في أستراليا، ويشارك فيها أفلام من 70 دولة في المنطقة، وتحتفي بصناعة الأفلام التي تعكس أصولها الثقافية وتنوع منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويتم اختيار مجموعة من أفضل الأفلام الروائية الطويلة والرسوم المتحركة والوثائقية.

وشارك “مسك” مؤخراً في مهرجان ON.DXB للأفلام وألعاب الفيديو والموسيقى، مهرجان كاغران السينمائي المتنقل بمدينة مومباي، ومهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبو ظبي.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد الذي يتخلى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول بعد تلك التضحية وطلاقه أيضاً، لرجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول على علاقته بطفله المنعزل عبدالرحمن.

الفيلم من إخراج وتأليف حميد السويدي، وبطولة محمد أحمد الحمادي، سهيل الجنيبي، ضاغن جمعة، ومناهل العوضي، وتتولى MAD Solutions توزيعه والترويج له في جميع أنحاء العالم.