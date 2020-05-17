بلال عبدالله: احذروا حسابي الموثق

متابعة بتجــــــــرد: نشر الفنان الإماراتي بلال عبدالله تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جاء فيها: “موضوع خطير أرجوكم تفيدوني، كيف شخص نصاب يقدر يوثق حساب باسمي في إنستغرام! وشو الحل؟، الرجاء مساعدتي أو نشر هاي التغريدة لتصل لمن يقدر يساعدني.. أخوكم الفنان بلال عبدالله”.

وأضاف عبدالله: “شو رأيكم أرفع قضيه على شركة إنستغرام؟”.

ويبدو أن الفنان الإماراتي يعاني من تعرضه للنصب من قبل شخص يحتال باسمه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما دفع عبدالله إلى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لسؤالهم عن طبيعة هذا الأمر، وهل يستطيع محتال توثيق حساب باسمه دون علمه.