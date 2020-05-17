عاصي الحلاني يطرح دعاء “يا سامعًا” بصوته

متابعة بتجــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني دعاء “يا سامعًا” بصوته، وذلك قبيل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك.

الدعاء من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وأطلقت “روتانا” الفيديو الخاص به عبر قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”، فتناقله عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه عبر قناة “روتانا” رسمية في موقع “يويتوب”.

أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.