سامر المصري: المشاهد الجريئة في "الحرملك" فنية ولا تستفز المشاهد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري سامر المصري، إن أجواء تصوير مسلسل "الحرملك" كانت ممتعة للغاية نظرًا لوجود عدد كبير من نجوم الفن في هذا العمل وهو ما استفز كلا منهم لإخراج أفضل ما عنده.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "المشاهد الجريئة في مسلسل الحرملك تقدمت بشكل فني وليس بشكل ممكن أن يستفز المشاهد العربي".

وتحدث عن وضع الدراما السوريا، قائلا: "الدراما السوريا تأثرت كثيرًا في العشر سنوات الأخيرة بسبب الحرب.. وتحية للمخرجين والمنتجين والممثلين الذين مازالوا مصرين على بقاء الدراما السورية ويدعمونها، يعني بعدما كان هناك 50 عملا دراميا في العام أصبح هناك 10 أعمال فقط.. والحمد الله سوريا أقل بلد فيها عدد إصابات كورونا".

وتابع: "إحنا مقصرين في تقديم أعمال درامية تخص المراهقين الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العربي، لذلك هم يعزفون عن مشاهدة أعمالنا ويذهبون للمسلسلات الأجنبية. وأنا هذا العام كان لي الشرف في المشاركة ببطولة مسلسل سعودي (ممجي) اهتم بمناقشة مشاكل المراهقين".

أما عن مشاركته في الفيلم العالمي "الأسوياء" بجانب النجم بيرس بروسنان المعروف بأدوار جيمس بوند في السلسلة الشهيرة، أكد أنه يعتبر هذه التجربة نقلة كبيرة في مشواره الفني، مشيدًا بطريقة تعامل المخرجين معه، قائلا: "بيريحوا الممثل بطريقة غريبة".

وسبق أن عبّر الفنان السوري سامر المصري عن سعادته بتحقيقه نجاحًا من خلال شخصية "هلال الضباع" التي جسدها في مسلسل "حرملك" في الجزأين الأول والثاني، من تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، إنتاج كلاكيت ميديا.

وأشار المصري في بث مباشر له عبر موقع إنستغرام مع الإعلامي أحمد الدرع إلى أن نجاحه في تجسيد هذا الدور يعود لكونه عادة ما يتبنى الشخصيات التي يؤديها بغض النظر عما تحمله هذه الشخصية من قيم ومبادئ سلبية كانت أم إيجابية، مبينا أنه يعمل على تحويل الشخصية من أسطر مكتوبة في سيناريو ورقي إلى إنسان حقيقي من لحم ودم.

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وأوضح المصري أن "هلال الضباع" من الشخصيات المعقدة والمركبة تركيبا ممزوجا، فـ "الضباع" رغم الشر الذي يحمله في أفعاله إلا أنه رجل شهم بشكل أو بآخر يستطيع أن يُثبت نفسه ويدافع عن "هدية" عندما تحتاجه أو عن عائلته.

يذكر أن فيلم "الأسوياء" يشارك في بطولته الممثلتان هيرميون كورفيلد جيمي تشونغ، الى جانب الفنان سامر المصري وهو من تأليف روبرت هيني.

ويتناول العمل قصة مجرم يدعى ريتشارد بيس، يجد نفسه عالقا في سرقة كبيرة لها آثار بعيدة المدى على حياته وحياة عدد لا يحصى من الآخرين، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين.

ويؤدي سامر المصري الذي يشارك للمرة الأولى في فيلم عالمي شخصية رجل من أصول عربية يدعى حسن، ويجتمع في مشاهد مع الممثل البريطاني تيم روث ويكون بمثابة يده اليمنى.