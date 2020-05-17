غادة إبراهيم: نفسي اتفتحت على الزواج.. والهجوم ضد حلا شيحة مفتعل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، عن المسلسلات التي تحرص على متابعتها في موسم دراما رمضان، مشيرة إلى أن "الاختيار" يعد من أهم الأعمال التي عُرضت هذا العام ويجب على الجميع متابعته.

وقالت غادة في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "الاختيار مسلسل مهم ويجب على الجميع أن يعرف مدى التضحيات التي قدمها الجيش المصري لحماية الشعب من الإرهاب في ظل الأحداث التي وقعت خلال السنوات الماضية".

وأضافت: "أتابع أيضًا مسلسل البرنس لمحمد رمضان وأرى أنه يقدم أداء استثنائيًا هذا العام، كما أشاهد مسلسل بـ100 وش للمخرجة كاملة أبو ذكري وهو من أفضل المسلسلات الكوميدية".

وواصلت: "مسلسل النهاية أيضًا ليوسف الشريف أعجبني للغاية، وهو خارج الصندوق وبه توقعات وتصميمات مختلفة".

وعن زواج أكثر من فنانة خلال الفترة الماضية، مثل ياسمين صبري وغادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز، وهل ستخوض التجربة ذاتها، قالت مازحة: "والله فتحتوا نفسي، ممكن تلاقوني متجوزة".

وبسؤالها عن رأيها في عمليات التجميل التي خضعت لها العديد من الفنانات ومدى تأثير ذلك على أدائهن في الدراما، خاصة الفنانة حلا شيحة التي نالت انتقادات بسبب "البوتوكس والفيلر"، أجابت غادة: "الهجوم مبالغ فيه، وملامح حلا شيحة لم تختلف كثيرًا، هي تركت الفن لمدة 13 عامًا، وقد تكون اكتشفت أنها بحاجة لهذا النوع من العمليات".

وأكملت: "دايمًا لما بقرأ هجوم مبالغ فيه كده بحس إنه مفتعل أو حد وراه، وأنا حاسة إن في حد ورا الهجوم ضد حلا شيحة بصراحة".

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وعن الأدوار الفنية التي تتمنى أن تلعبها في مشوارها الفني، قالت: "نفسي أعمل دور بنت الحارة الشعبية، ومناضلة فلسطينية، أو دور تاريخي زي شجرة الدر وحتشبسوت، بحب الأدوار دي جدًا وبحس إني ممكن أبقى فيها".

وأردفت: "لا أحب برامج المقالب، ظهرت في برنامج لرامز جلال من قبل ولم أكن على علم بالمقلب، ولكني لست من هواة البرامج، وأرى أن برنامج رامز جلال هذا العام مبالغ فيه على الضيوف، كم التعذيب والإهانات كبير جدًا، و(يا رامز خف على ضيوفك شوية)".

وعن الأشياء التي ستقوم بها بمجرد انتهاء أزمة كورونا قالت: "هسافر، أول حاجة هعملها أسافر لإني بعشق السفر، وشنطتي جاهزة، عايزة أروح بروكسل لأختي، وباريس وبيروت والسعودية علشان أعمل عمرة".

وبسؤالها عن كيفية قضاء وقتها في الحظر والحجر المنزلي، أجابت: "قضيت وقتي في المنزل لأنني ملتزمة جدًا، كنت أغادر المنزل للضرورة فقط وكنت أتخذ كامل احتياطاتي".

واستطردت: "اكتشفت إني أحب الطبخ جدًا وتعلمت أكلات جديدة من بلاد مختلفة، كما أنني حرصت على قراءة القرآن ومتابعة بعض المسلسلات، وممارسة الرياضة".

واختتمت: "وزني زاد قليلًا، لذلك دخلت على بعض المواقع واكتشفت بعض الألعاب التي من الممكن ممارستها في المنزل بعدما تم إغلاق الصالات الرياضية، وأتمنى أن أخسر الوزن الذي اكتسبته مؤخرًا".