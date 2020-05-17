شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تريلر للجزء الثانى من الموسم الأخير لمسلسل Fuller House والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر ترويجى للجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير لـ مسلسل Fuller House، الذى أظهر فيه رحلة العمل التى بدأت منذ 30 عام، حيث أن المسلسل هو تكملة لـ المسرحية الهزلية الشهيرة في التسعينات، Full House، ومن المقرر أن تطرح منه الـ 9 حلقات المتبقية فى 2 يونيو المقبل، وتدور أحداث Fuller House حول أرملة تطلب مساعدة شقيقتها ستيفانى وصديقها كيمى فى تربية أبنائها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

ويضم فريق الممثلين أيضًا مايكل كامبيون وإلياس هارجر وسونى نيكول برينجاس وسكوت وينجر، كانداس كاميرون-بور، و أندريا باربر، و جودي سويتن، يبدو أن الموسم الجديد من Fuller House سيشهد عودة جون ستاموس وديف كوسيلي وبوب ساجيت ولوري لوفلين وسكوت وينجر.

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كما أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبري لإنتاج عمل فني جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي والذي تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.

وقالت هند صبرى: "أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".

هند صبري حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهي أول فنانة عربية يتم اختيارها في لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائي الدولي وذلك في دورته لعام 2019، وهي أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

بالإضافة إلى ذلك استطاعت شبكة نيتفلكس الفوز بحقوق ملكية فيلم Dark Days at the Magna Carta، الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية بليك ليفلى، التى ستشارك فى إنتاج العمل أيضا، ويقوم بكتابة نصه المؤلف مايكل بيزلى، على أن يقوم المخرج شون ليفى بالمشاركة فى إخراج وإنتاج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".