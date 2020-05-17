تراند اليوم : في ذكرى وفاتها .. تعرف على سر منع المطربة " وردة " من دخول مصر

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الجزائرية وردة التي توفيت عام 2012 إثر سكتة قلبية.

ولوردة قصة غريبة حدث في بدايتها حيث كانت تحاول جذب الانتباه لها بمصر ، وانتشرت آنذاك شائعة عن علاقتها بشخصية قوية بالسلطة آنذاك وقيل إنه المشير عبد الحكيم عامر.

وعلى الرغم من كون هذا النوع من الشائعات كان يساهم في انتشار الفنان آنذاك ، لكن الأمر أتى على العكس مع وردة التي صدر قرار بإبعادها خارج البلاد فورا.

