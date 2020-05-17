ميرنا وليد - بيروت - عام 2018 أطلت النجمة ​نيكول كيدمان​ في مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair"، ضمن برنامج جديد حمل عنوان (مسرح المواهب السرية)، حيث كشفت عن موهبة سرّية عنها وهي أنها تتناول الحشرات من الديدان والصراصير والجراد المقلي.

وبمناسبة فترة الحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، استذكرت نيكول هذا الفيديو وأعادت نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعغي ، لتنصح متابعيها بسناكس يتناولوها.

ويذكر أن نيكول كانت قد قالت خلال المقابلة المذكورة أن أكثر من ملياري شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة منهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر نيكول كيدمان تنشر فيديو لها وهي تتناول الحشرات..وتنصح الناس بذلك في الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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