كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عرض الحلقة الـ23 من "النهاية".. يوسف الشريف مطلوب عبر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان يوسف الشريف قائمة التريندات عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة وعشرون والتي تضمنت كشف بعض الحقائق وظهور الفنان إياد نصار.

بالاضافة الى تعرض زين للضرب من رجال الواحة بعد قراءته للمذكرات التي كتبها الصحفي مصطفى خليل، والتي كانت حل لغز سميح أرسلان الذي تركه له قبل وفاته لكشف حقيقة ما يدار في الواحة وأسرارهم.

وترديد عبارة "كلنا فاكرين ومش ناسيين.. كلنا في الانتظار وعلى العهد هنحافظ".

ويشيد الجمهور بالفنان يوسف الشريف وأفكاره واصفينه أنه دائمًا يعتمد على الفكر خارج الصندوق والغير تقليدي، ومسلسلاته تحتوي على الجانب الفكري ومناقشة قضايا المجتمع أكثر من أي نوع أخر، حيث علق أحدهم قائلاً: "كلمة شابو معمولة ليوسف الشريف وبس حقيقي شابو يوسف الشريف بنحبك يا عالمي".

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وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

ويذكر أن الفنان يوسف الشريف قد شارك مؤخرًا في فيلم "بني آدم" الذي دارت أحداثه في إطار من الدراما البوليسية وشارك في بطولته كل من يوسف الشريف، دينا الشربيني، محمود البزاوي، هنا الزاهد، أحمد رزق، محمود الجندي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج أحمد نادر جلال، رضا عزاوي.