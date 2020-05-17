كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 08:02 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”، امس السبت، بصور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها “ميلا” التي أتمت عامها الحادي عشر.
وقد خطفت ميلا الانظار بعد ظهورها في فيديو وهي ترقص إحتفالاً بعيد ميلادها برفقة مختص بالرقص.
وكانت نانسي عدرم قد نشرت صور لها برفقة إبنتها من إحتفالات عيد الميلاد وعلقت بـ “أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد… عيدك أحلى أعيادي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميلا ابنة نانسي عجرم تخطف الانظار بوصلة رقص في عيدها الـ 11! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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