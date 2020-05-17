جمال ريان يحشر متابعيه بين بنيامين نتنياهو وقاسم سليماني!

كتب امير فتحي في الأحد 17 مايو 2020 08:02 صباحاً - تعرض مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان لهجوم لاذع من قبل عدد كبير من الناشطين بعد طرحه استفتاء غريب خيرهم فيه بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والقائد السابق لفيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

فقد توجه جمال ريان الى متابعيه على تويتر سائلا “من هو بشهيد؟” ليعرض عليهم خيارين لا ثالث لهما: “بنيامين نتنياهو” و “قاسم سليماني”.

وبعد الهجوم اللاذع الذي تعرض له من متابعيه، وجه مذيع الجزيرة الاتهام الى من اسماهم “بالذباب الالكتروني” قائلا: “الذباب السعودي الغبي وقع في فخ هذا الاستفتاء فكشف عن مشاعره الحميمة تجاه إسرائيل ، فقد ضخ في الساعات الأخيرة آلاف الأصوات لجعل قاتل الأطفال الفلسطنين شهيدا”.

وقد رد الاعلامي السوري المعارض موسى العمر على تغريدة ريان قائلا: “بشرك ال2 فطايس .. أولا ً .. ثانيا : شو صاير معك أستاذ جمال ؟ يعني مبسوط بشتم ذوي الاف الشهداء الذين قتلهم الهالك سليماني لك ؟ عفكرة هدول مو ذباب إلكتروني هدول أرواح مذبوحة من لحم ودمٍ واسمٍ وعنوان … وانا منهم .

أبشرك ال2 فطايس .. أولا ً ..

ثانيا : شو صاير معك أستاذ جمال ؟ يعني مبسوط بشتم ذوي الاف الشهداء الذين قتلهم الهالك سليماني لك ؟ عفكرة هدول مو ذباب إلكتروني هدول أرواح مذبوحة من لحم ودمٍ واسمٍ وعنوان ... وانا منهم . pic.twitter.com/cUfs1qqFMs Advertisements — موسى العمر (@MousaAlomar) May 17, 2020

فيما اتهم ناشطون اخرون جمال ريان بالابتزاز حيث كتب باسم السليم: “السؤال للصحفي حق مشروع اذا كان بنية كشف الحقائق، ولكن اذا كان هدفه الابتزاز “مثل سؤالك” فتعجز الكلمات عن وصف المستوى الدنيئ الذي وصلت له. نتنياهو و سليماني مجرمين و كل من يشد على ايديهم مجرم مثلهم. يا استاذ جمال الغاية لا تبرر الوسيلة ،”.

فيما قال احمد العكاسي: “وجهة نظري أن هذا الصحفي ريان ان جاز لنا التعبير بأنه صحفي أو اعلامي قد فقد كل معاني المهنية وأنه يعيش أزمة نفسية حاده وتشخيصي أنه يعاني من (الهوس الإكتئابي ) نتيجة ازمات عاشها ويعيشها ونصحيتي له بالابتعاد ومراجعة مختص”.

يذكر ان استفتاء جمال ريان المثير للجدل يأتي بعد ايام على تراجع منصة بودكاست التابعة للجزيرة عن حلقة عمدت فيها الى تمجيد قاسم سليماني ووصفه فيها بالشهيد ما اثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع ما جعل حتى مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تعبر عن تضامنها “مع من شعر الاشمئزاز”.