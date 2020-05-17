"دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني" تعاود إصدار تصاريح التصوير

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"الخليج 365" من بيروت: باشرت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني منح تصاريح كافة أعمال التصوير والانتاج وتطوير المحتوى في دبي بشرط الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، تشمل عدم السماح بأن تتجاوز مجموعات التصوير أكثر من 10 أفراد، وعدم السماح للفئات العمرية تحت 18 عاما وفوق الستين بالمشاركة، وأن تجري عمليات اختيار الممثلين عن بعد عبر مكالمات الفيديو أو إرسال مقاطع مصورة، وغيرها.

كما لن يتم منح أي أذونات للتصوير خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا. وسيطلب من الجهات التي تقوم بالتصوير بعقد جلسات توعية منتظمة لجميع طواقم الإنتاج حول كوفيد-19 يتم فيها توعيتهم بالتدابير المطلوبة مثل التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين وغيرها من الأمور.

وشملت الاشتراطات مجموعة قواعد تتعلق بالصحة والنظافة والتطهير، تم تحديدها وفقاً للتدابير والإجراءات الإحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية بالدولة، مثل التحقق من درجة حرارة كل شخص في المجموعة في جميع أماكن دخول موقع التصوير، وتوفير معقمات الأيدي في جميع المناطق المشتركة، وعدم السماح بدخول أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 مثل الحمى والسعال.

كما تم التأكيد على ضرورة فرض غسيل الأيدي وتعقيمها من قبل خبراء المكياج وأي فئات تعمل عن كثب مع فرق التصوير والممثلين، واشتراط تطهير وتعقيم جميع أجهزة العمل التي يستخدمها أكثر من شخص واحد وعند كل تبادل بين المستخدمين، وتوزيع وجبات طعام فردية مغلفة بشكل مناسب.

ويمكن تقديم طلبات الحصول على كافة التصاريح بسهولة عبر الإنترنت على موقع اللجنة www.filmdubai.gov.ae ، وتتم كافة المراحل بشكل الكتروني، ودون الحاجة لزيارة أي مركز.

ومنذ تأسيسها تهدف لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لجعل دبي والإمارات العربية المتحدة مقصداً لشركات الإنتاج المحلية والإقليمية والدولية. وتقدم المساعدة لشركات الإنتاج في دبي باعتبارها نافذة موحدة للمنتجين، وأطقم التصوير وصناع الأفلام لضمان تيسير التصوير في دبي بسهولة وكفاءة.

