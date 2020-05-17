شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا المكسورة".. مروة ناجى تطرح دعاءً دينياً جديداً .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مروة ناجى دعاء ديني جديد بعنوان "انا المكسورة"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام "
ومن ناحية أخري طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.
ومنذ عرض الكليب "لما لقيتك" لمروة، كان من بين المهنئين من الوسط الفني كل من الفنانة زينة، والمطرب حسام حبيب، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعي، والفنان إيهاب فهمى، والملحن محمد رفاعي، والإعلامي محمد نشأت، والملحن وليد سعد، والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.
واستقرت مروة ناجي في الأيام الماضية على أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود عبد الله، ومن المقرر أن تضمها لألبومها الجديد، والأغنية من ألحان محمد النادى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة، وقالت مروة ناجى لـ"الخليج 365"، إن الأغنية مختلفة وجديدة عليها وتقدم من خلالها الرومانسية بشكل مختلف.
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