شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم The Matrix 4 فى برلين الألمانية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوى شركتى Warner Bros. و Village Roadshow، عودة تصوير الجزء الرابع من سلسلة The Matrix، في برلين بألمانيا في أوائل شهر يوليو المقبل، وذلك بعد توقيع الممثلين عقود تمديدات لمدة ثمانية أسابيع للعمل على الفيلم حتى 6 يوليو، حتى لا يقوم أحد منهم التعاقد على أى عمل أخر لحين الانتهاء من تصوير الفيلم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكان قد بدأ تصوير الجزء الربع من سلسلة The Matrix فى فبراير الماضى فى برلين،ولكن تم إيقاف الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا، ومحاولة السيطرة عليها.

وبالرغم من مرور أكثر من 17 عام على طرح الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إلا إن الصورالتي التقطت للثنائي الشهير "نيو وترينيتي"، وهما يقودان دراجة نارية، ويتمتعان بلياقة بدنية عالية كما اشتهرا في الأجزاء الأخيرة.

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والتقطت بعض العدسات، مشاهد قفز الممثل العالمي "كيانو ريفز" من أحدي البنايات العملاقة وهو يرتدي ملابسه المعتادة في الأجزاء السابقة، وفي لقطة آخري ظهر "نيو" في شوارع سان فرانسيسكو وهو يرتدي ملابس عادية وبلحيه طويلة وخارج إطار المصفوفة والشكل المعتاد الذي ظهر عليه في الأجزاء السابقة.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.