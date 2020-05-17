فن ومشاهير

محاولة شراء الأبلكيشن أبرز أحداث الحلقة 26 من ونسني

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بعد أن شعر أيمن ( حازم إيهاب ) بالفشل وأن أبلكيشن ونسني يجب بيعه أو إيقافه يتلقى كل من هيمن ( محمود الليثي ) وفرح ( بسنت شوقي ) عرض لشراء

الأبلكيشن من منظمة تابعة لمارك زوكنبرج ترغب في استغلاله واقتحام البيوت المصرية من خلاله. 

 

تكشف فرح الخطة وتستطيع تصويرها ومن ثم تنشرها على منصات التواصل

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الاجتماعي فتحصل على الكثير من المتابعات ومن ثم يحصل الأبلكيشن على الكثير من طلبات الخدمة في وقت قليل. 

 

يذكر أن مسلسل ونسني هو مسلسل كوميدي من بطولة حازم إيهاب، بسنت شوقي، محمود الليثي وغيرهم ومن تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.

 

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