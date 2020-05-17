محاولة شراء الأبلكيشن أبرز أحداث الحلقة 26 من ونسني

بعد أن شعر أيمن ( حازم إيهاب ) بالفشل وأن أبلكيشن ونسني يجب بيعه أو إيقافه يتلقى كل من هيمن ( محمود الليثي ) وفرح ( بسنت شوقي ) عرض لشراءالأبلكيشن من منظمة تابعة لمارك زوكنبرج ترغب في استغلاله واقتحام البيوت المصرية من خلاله.
تكشف فرح الخطة وتستطيع تصويرها ومن ثم تنشرها على منصات التواصل
يذكر أن مسلسل ونسني هو مسلسل كوميدي من بطولة حازم إيهاب، بسنت شوقي، محمود الليثي وغيرهم ومن تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.
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