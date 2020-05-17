تراند اليوم : الفتوة حلقة 24 – أحمد صلاح حسني يقتل ياسر جلال بالسكين

شهدت الحلقة ال24 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال تصاعدا كبيرا حيث ذهب المعلم عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى إلى المعلم سيد اللبان فتوة المذبح الفنان رياض الخولى ليتفق معه على خطة للتخلص من حسن الجبالى الفنان ياسر جلال الذى أصبح فتوة الجمالية الجديد.

ضمن الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال جمع مشهد بين كل من أهل حسن الجبالي، حيث رفض تمامًا قبول أي هدايا من أهل الجمالية والتي استقبلتها “زينب” شقيقته الفنانة مها نصار، بينما طلب منها أن تعامل زوجته “ليل” الفنانة مي عمر بطريقة جيدة.

وجمع مشهد بين “زينب” الفنانة مها نصار و”جميلة” الفنانة نجلاء بدر زوجة المعلن عزمي أبو شديد للحديث عن زواج جميلة من الفتوة السابق، مؤكدة أنه سترها مشيرة إلى أنه بدأت تحبه رغم أنها في البداية لم تشعر بذلك نهائيًا، حيث كشفت له أن “ليل” الفنانة مي عمر سوق تقابل عبده اللبان من أجل الحديث معه عن طلبه للزواج من “نورا” ابنة حسن الجبالي، وهو ما جعل “جميلة” تفكر فيما قالته لها زينب، بينما أكدت لها لابد أن تترك منزل عزمي أبو شديد حتي لا يراها، وخاصة أنه لا يحب حسن الجبالي.

واستمرت الحلقة بمشهد جمع “ليل” الفنانة مي عمر و”نورا” ابنة حسن الجبالي من أجل مقابلة عبده اللبان، فيما أبلغت جميلة سيد اللبان عن هذه المقابلة والتي عرف بها حسن الجبالي ليغضب من “ليل”، بينما أبلغه أحد رجاله عن خناقة بين فرج وعزمي أبو شديد.

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وقام اللبان بجمع فتوات المدبح للقاء عزمى الذى طلب منهم وضع يده في أيديهم للقضاء على حسن، وظهر فرج الفنان ضياء عبد الخالق كبير المشاديد بالجمالية يطلب من عزمى السماح والتعاون معه للتخلص من حسن.

من ناحية أخرى ذهب الشيخ مبروك المزيف الفنان أحمد خالد صالح إلى سيد اللبان يسأله عن الذهب مما أغضب اللبان وقرر حبسه، وانتهت الحلقة بتخطيط فرج ونصبه كمين لحسن خارج الجمالية، لمواجهة عزمى بـ “النبوت” ورفض حسن رفع “النبوت” في وجه عزمى لانه صديقه ولكن للأسف قام عزمى بخيانة الصداقة وطعنه بسكين في ظهرة ليسقط حسن على الأرض وتنتهى الحلقة.

الفتوه تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناه الحياه بطوله النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وانعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..