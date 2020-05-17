تراند اليوم : الزعيم واحد بس .. التلفزيون يحتفل بعيد ميلاد الأسطورة ” عادل إمام ” – فيديو

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث نشر رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الأعمال تامر مرسى، فيديو للزعيم عادل إمام جاء فيه مقتطفات من أبرز أدواره وأعماله التي قدمها على مدار تاريخه الفني في السينما والدراما والمسرح.

واستعرض أعمال الزعيم عادل إمام على أنغام أغنية جديدة تحمل اسم “عادل إمام الأول” والتى نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه من أنحاء الوطن العربى، والأغنية من غناء محمد كيلانى فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، توزيع هانى ربيع، وغناء محمد كيلانى.

ويعرض للزعيم عادل إمام حاليا في الموسم الرمضانى، مسلسل “فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.