تراند اليوم : عاجل -انفصال منة عرفة عن علي غزلان

يبدو أن الفنانة منة عرفة قررت الانفصال عن الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، بعد ما قيل عن ارتباطهما رسميًا، وإثارتها الجدل معه بنشر صور تجمعهما تدل على وجود ارتباط أو قصة حب بينهما.

وخرجت منة عرفة في تصريحات مفاجئة، تنفي وجود أي علاقة أو قصة حب مع علي غزلان، مؤكدة بالقول:” لم ولن تكون هناك علاقة أو ارتباط بينهما”.

وقالت منة في مداخلة عبر برنامج MBC trending أن غزلان مجرد صديق، وأن خروجهما معا للتنزه والتقاط الصور لا ينبغي تفسيره بقصة حب.

ووضعت علاقتها مع علي غزلان في خانة الصداقة فقط قائلة: أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين.

وكانت الفنانة بدرية طلبة نشرت صورة تجمعها بمنة عرفة وعلي غزلان، مقدمة التهاني لهما على ارتباطهما، لكن منة عرفة خرجت بعدها ونفت ما تردد عن خطبتهما، مؤكدة أن تهنئة الفنانة بدرية طلبة على صورتهما كانت مجرد “مجاملة” وقالت أن ما يجمعها بعلي مجرد صداقة وطيدة، وهو ما أكده غزلان الذي ألمح لوجود قصة حب ولكنه تدارك مؤكدا أن أي كلام عن ارتباط رسمي لن يكون قبل عام من الآن.