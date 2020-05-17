الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات المزيد

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي للبلاد سجل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد 8 حالات في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن حالتين من الخمس كانتا لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل 3 حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن "عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق".

Advertisements

ولفتت إلى أن "إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634".

وكان البنك المركزي الصيني قال إنه خفض أسعار الفائدة على أداته المعروفة باسم "تسهيل الإقراض القائم" في أبريل/نيسان، ليلحقها بتقليصات مماثلة على أسعار سائر أدوات إدارة السيولة ضمن جهود بكين لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.

وقال بنك الشعب الصيني في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام إنه خفض السعر 30 نقطة أساس في العاشر من أبريل نيسان، لتصبح تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة وسبعة أيام وشهر 3.05 بالمئة و3.2 بالمئة و3.55 بالمئة على الترتيب.

ويباشر بنك الشعب الصيني عددا من الإجراءات لتدعيم الاقتصاد منذ تفشي فيروس كورونا، حيث خفض أسعار الفائدة الرئيسية وقلص نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف تعزيز السيولة بالنظام المالي وتقليص تكاليف التمويل.