سارة الطباخ تتقدم بشكوى ضد محمد الشرنوبي

قال المنتج صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، انه تسلم شكوى جديدة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي.



وأوضحت فيها أنه تم الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما، لأن "الشرنوبي" تعاقد على حفلات وإعلانات دون الرجوع لها.

كانت غرفة صناعة السينما المصرية أعلنت عن انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، بعد شهور من المشاكل بينهما.



وعقدت جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة والمنتج محسن علم الدين.

Advertisements



وجاء قرار الغرفة بعد الاطلاع على العقود والأوراق المقدمة من المنتجة سارة الطباخ بضروة استكمال محمد الشرنوبي لعقدة مع «الطباخ» وهو ما أقره الأخير تفاديًا لعقوبات كبيرة كان سيتعرض لها.

قد يهمك أيضا:

دينا فؤاد تسترجع ذكرياتها مع سارة الطباخ وإيمان العاصي

خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور بإطلالة محتشمة