نانسي عجرم تعلن عن حبها الأول

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورا جديدة لها بصحبة ابنتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نانسي عجرم علي الصور قائلة :أول حب بحياتي وأول فرحة بعمري.. كل سنة وإنت نور عيوني ودقات قلبي اللي ما بتنعد... عيدك أحلى أعيادي.

وحازت الصورة علي اعجاب الكثيرين وجاءت التعليقات كالاتي :

الله يخليهالك

حلوين اوي ماشاء الله

ربنا يحميها زي القمر

ووافق اليوم السبت 16 مايو، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي نبيل عجرم، أو كما عرفها الجمهور ب "نانسي عجرم"، إذ تحتفل اليوم ببلوغها 37 عاما.

نانسي عجرم ولدت في منطقة الأشرفية، بالعاصمة اللبنانية بيروت، عام 1983، وبدأت حياتها الفنية في الحادية عشرة من عمرها، حينما شاركت في برنامج المواهب اللبناني "نجوم المستقبل"، وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، ثم اختفت عن الساحة لتدرس الموسيقى.

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وانطلقت نانسي عجرم إلى الساحة الغنائية بأول ألبوم لها «محتجالك» الذي تم إصداره عام 1998، وتضمن 7 أغنيات، وكانت "نانسي" وقتها تبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تمهلت 3 سنوات، وأصدرت ثاني ألبوم لها عام 2002، يحمل اسم "شيل عيونك عني"، وتضمن 7 أغنيات أيضا.

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