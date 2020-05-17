شيرين رضا تنشر أحد إعلاناتها القديمة "انستجرام"

نشرت الفنانة شيرين رضا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو لأحد الإعلانات التى شاركت فى تمثيلها قديما.

وعلقت شيرين رضا على الفيديو قائلة: "ربما كانت آخر مرة أكلت فيها البرغر ???????? إخراج عبقري فهمي عبد الحميد".

وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.

‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

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وعلى جانب آخر، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

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